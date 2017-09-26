Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ertan Turan'ın (47) kullandığı 11 DT 356 plakalı kamyonet, Gemlik-Armutlu karayolu Mezarlık Kavşağı mevkisinde Gökhan K. yönetimindeki 34 TP 6269 plakalı otomobille çarpıştı.
Kamyonet sürücüsü Turan, çarpışmanın etkisiyle araçtan savrularak ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Turan'ın ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Otomobil sürücüsü Gökhan K. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.