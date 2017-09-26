ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

27 Eylül 2017 Çarşamba, 01:20

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ertan Turan'ın (47) kullandığı 11 DT 356 plakalı kamyonet, Gemlik-Armutlu karayolu Mezarlık Kavşağı mevkisinde Gökhan K. yönetimindeki 34 TP 6269 plakalı otomobille çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Turan, çarpışmanın etkisiyle araçtan savrularak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan'ın ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Otomobil sürücüsü Gökhan K. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:
YEREL

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BURKAY:
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Bursa'daki cinayet
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET
Bursa'daki cinayet davası
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET DAVASI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI