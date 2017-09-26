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Sivas'ta bıçaklı kavga ve darp: 3 yaralı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 02:30
Sivas'ta bıçaklı kavga ve darp: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla, bir kişi ise darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada S.A. (21) kalçasından, S.Ö. (17) de sırtı ve kolundan bıçakla yaralandı, N.Y. (24) ise darbedildi.

Yaralılardan S.A. ve S.Ö, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, N.Y. de Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavga eden taraflardan birine ait 06 TUH 50 plakalı otomobil ise diğer gruptaki kişilerce yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Araçta çıkarılan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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