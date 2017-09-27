Genzine benzin kaçan kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da bir sürücü, aracına hortumla çekmeye çalıştığı benzinin genzine kaçması nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki Pozaray Dönmez, 14 Eylül'de Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde benzini biten aracına başka bir araçtan benzin almak istedi.
Hortumla çekmeye çalıştığı benzinin genzine kaçması sonucu fenalaşan Dönmez, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken olaydan 13 gün sonra yaşamını yitiren Dönmez'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.