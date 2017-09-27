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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

27 Eylül 2017 Çarşamba, 09:47
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 16 kişi, gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla aralarında işçi, memur, iş adamı ve örgütün okullarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Bazı zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin tamamının "ByLock" programını kullandığı ve bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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