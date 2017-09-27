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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan uygulamada 30 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 768 litre akaryakıt ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devem ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 17-23 Eylül tarihlerinde il genelinde yapılan uygulamada 30 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 768 litre kaçak akaryakıt, 45 kilogram nargile tütünü, 909 kol saati, 19 şarj deposu, 11 dijital fotoğraf makinesi, 2 dijital kamera, 26 tablet bilgisayar ve 14 SD kart okuyucu ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.



