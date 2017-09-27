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Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

27 Eylül 2017 Çarşamba, 11:28

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evlerde aramalar yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen S.T, A.A, S.A, T.Ö, S.M. ve A.M. gözaltına alındı.

Üçü kadın olan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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