ATB'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ekonominin yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısı itibarıyla geçen yılın aynı dönemlerine göre ciddi oranda büyüme gösterdiğini belirterek, "İkinci çeyrekte milli gelir yüzde 5,1, tarım sektöründe ise yüzde 4,7 büyüdü." dedi.

Çandır, borsadaki, ATB'nin eylül ayı olağan meclis toplantısında, ekim ve kasımda yapılması gereken oda borsa seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla 2018 Nisan'ına ertelendiğini anımsattı.

Bu ertelemenin borsadaki üretken, huzurlu ve uyumlu çalışma ortamını etkilemeyeceğini, var olan güçle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Çandır, Türkiye'nin son yıllarda benzeri görülmemiş bir zorluktan geçtiğini dile getirdi.

Bir taraftan siyasi dalgalanmalar, diğer taraftan ekonomik ve ticari oynaklıkların ülke için ciddi darboğazlar yarattığını anlatan Çandır, AB'nin lokomotifi sayılan Almanya'nın seçim sonuçlarıyla AB'nin Türkiye politikalarındaki bozulmaların, ticareti de etkileyecek boyutlara ulaştığını savundu.

Ekonominin yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısı itibarıyla geçen yılın aynı dönemlerine göre ciddi oranda büyüdüğünü, ikinci çeyrekte milli gelirdeki büyümenin yüzde 5,1, tarım sektöründe ise yüzde 4,7 olduğunu belirten Çandır, şöyle konuştu:

"Geçen yılın olumsuz tablosunu hatırlarsak, bu yılın başından itibaren uygulamaya konan vergi ve kredi kolaylıklarını dikkate alırsak bu yıl ilan edilen büyümelerin temel kaynaklarını da görmüş oluruz. Son üç yılda ikinci çeyrekler itibarıyla 'Ne kadar büyümüşüz?' diye baktığımızda, toplam milli gelirimiz yüzde 10, sanayi yüzde 11, inşaat yüzde 19,6, hizmetler yüzde 6,7, vergi-sübvansiyon yüzde 7,6 ve tarım sektörümüz ise yüzde 1,3 oranında büyümüştür. Rakamlardan da görüldüğü üzere tarım sektörü büyümeden nasibini yeteri kadar alamamıştır. Tarımın gerek dünya gerek ülkemiz için stratejik bir sektör olduğunu artık ifade etmeye gerek yok. Tarım sektörümüzün ilerlemesi, üretimimizi ve ihracatımızı artırmak için günü kurtarma kolaycılığı yerine cesur adımlar atmalıyız. Tarımda reel kazancı tekrar artırmalı, topraklarımıza sahip çıkmalıyız."

Çandır, geçen günlerde ilan edilen ve 1 Ekim 2017'den, 28 Şubat 2018'e kadar geçerli olacak litre başına 1,40 lira belirlenen çiğ süt tavsiye fiyatını, gerek üreticiler gerekse üyeler için olumlu bulduklarını kaydetti.