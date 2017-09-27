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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

27 Eylül 2017 Çarşamba, 11:37
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen, doktor ve bankacıların da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyete görütüldü.

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