Bebekler yarıştı anne babaları heyecanlandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen emekleme yarışmasında anne ve babalar bebeklerden daha fazla heyecan yaşadı.

Şehy Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Belediyesi'nce "Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Selim Yağcı, belediyeciliğin insanların doğumundan ölümüne kadar her safhada olduğunu söyledi.

Yarışmanın, çocukların ve ailelerinin hayatında güzel bir anı olarak kalacağını dile getiren Yağcı, " Sağolsun yarışmada ailelerimiz bizlere inandı ve güvendi. Güzel bir katılım gösterdi. Birlikte çocuklarımız eğlendiler ve hayatlarının bu başlangıcında tatlı bir rekabeti de yaşadılar. Tabi aileler de o rekabeti yaşattılar. Ama çocuklarımızın her biri gönüllerimizin şampiyonu ve her birini de şampiyon olarak görüyoruz." diye konuştu.



Bebeklerin emekleme yarışmasında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Üç grup halinde yarışan bebeklerden dereceye girenler final yarışı için mücadele etti.



Yarışma sırasında anne ve babaların, bebeklerinin bitiş noktasına doğru gelmelerini sağlamak için büyük çaba göstermesi izleyenleri gülümsetti.



Yarışmada bebeklerden çok ebeveynlerin çabaları dikkati çekti. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

