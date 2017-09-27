Mersin'de 800 yıllık ağaçta zeytin hasadı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, belediye ekiplerince bir hızarcıda fark edildikten sonra 3 yıl önce yeniden dikilen 800 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı.

Odun yapılmak için tutulduğu hızar atölyesinde tesadüfen bulunduktan sonra merkez Toroslar ilçesindeki Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı'na dikilen ağaç, başka bir zeytin ağacıyla aşılandıktan sonra geçen yıl ilk ürününü verdi.

Etrafı çevrilerek sergilenmeye başlayan 2,5 metre boyunda, 4 ton ağırlığındaki ağacın orjinal gövdesinde de meyvelerin çıkmasının ardından Toroslar Belediyesince sembolik hasat töreni düzenlendi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Kemal Karaoğlu, 800 yıllık ağacın verdiği zeytinleri topladı.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce "odun olmayı bekleyen" bir zeytin kütüğünden bugün ürün aldıklarını söyledi.

İlk olarak aşılanan fideden zeytin elde edildiğini belirten Tuna, "Bu yıl orijinal gövdeden çıkan daldan, yani 800 yıl önce bu zeytin ağacından yiyen insanların yedikleri ürünün aynısı hasat edildi. Yaklaşık 10- 12 kilogram civarında ürün var. Çok değerli bir anı ağaç. Hatıra olarak bin yıla yakın bir tarihi geçmişi olan bu ağaçtan kim bilir kimler zeytin yemişlerdir. Böyle bir manevi havası da olan güzel bitkinin ürününü almanın hazzını paylaşıyoruz. Bu zeytinden küçük kavanozlar halinde ikramlarda bulunacağız."

Tuna, zeytin ağacının parkta bir anıt ağaç olarak ilelebet kalmasını istediklerini kaydetti.