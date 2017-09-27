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Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

27 Eylül 2017 Çarşamba, 12:08

KOCAELİ (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Garnizon Sinema Salonu'nda yapılan anma programına, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Donanma Komutanlığı bağlısı birlik komutanları, personeli, şehit yakını ile gaziler, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın mesajları katılımcılara okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin Yüksek Mühendis Kıdemli Binbaşı Tarık Döğüşcü ve Deniz Kıdemli Üsteğmen İsmail Güzeltepe tarafından takdim gerçekleştirildi.

Donanma Komutanlığı bandosunun konserinin ardından katılımcılarca Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü konulu resim ve obje sergisi gezildi.

Garnizon Sinema Salonu'ndaki programın ardından TCG Yarbay Kudret Güngör Lojistik Destek Gemisi'ne geçen protokol üyeleri, şehit yakınları ve aralarında terörle mücadelede yaralanların da bulunduğu gazilere yemek ikram edildi.


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