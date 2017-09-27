Van Büyükşehir Belediyesi terminal inşa ediyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden en modern ve hızlı şekilde yararlanması için modern terminal inşa ediliyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları modern hizmetlerle buluşturacak projelere devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süphan Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan yeni otobüs kalkış noktası, çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Tesis içinde idari bina, araç bakım atölyesi, 48 peron, yedek parça ve lastik depoları, kaporta-boya atölyeleri yer alacak.

2018 yılında hizmete girecek tesis, Büyükşehir Belediyesine 5 milyon liraya mal olacak.

Projenin tamamlanması ile belediyeye ait otobüslerin hepsi aynı noktada toplanacak ve şehir içinde meydana gelen yığılmaların önüne geçilecek.

Araç kontrol sistemleri ile tüm otobüsler sürekli takip edilecek ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre sefer sayıları artırılacak.

Ayrıca otobüslerin arıza ve bakım işleri de tesis içinde bulunan bakım-onarım atölyelerinde yapılacak.

Elektronik bilet (akbil) sistemini de kısa bir süre içinde hayata geçirecek Van Büyükşehir Belediyesi, otobüs kalkış noktasının da tamamlanması ile vatandaşları modern hizmet kalitesi ile buluşturacak.

