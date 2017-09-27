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Karısını öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis

27 Eylül 2017 Çarşamba, 12:19

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de eşini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapse mahkum edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 8. duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Ömer Özbay ve avukatı Onur Yılmaz katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı Yılmaz, müvekkili hakkında kurulacak hükümde lehe olan tüm yasal ve takdiri indirim nedenlerinin mahkemece dikkate alınmasını talep ettiğini söyledi.

Sanık Özbay da avukatının beyanlarına katıldığını, söyleyeceği bir şeyi olmadığını dile getirdi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Ömer Özbay'a eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını lehe indirim nedeni olarak kabul ederek, sanığı müebbet hapis cazasına çarptırdı.

- Olay

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'nde geçen yılın haziran ayında Özbay, eşi Asiye Özbay'ı (57) tüfekle başından vurmuş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Daha sonra polis ekiplerine teslim olan koca, tutuklanmıştı.

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