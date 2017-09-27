Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, yeterince süre verilmesine rağmen savunma yapmak istemeyen sanıklar Murat Dağlı ve Özay Cödel'in "esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş" sayılmalarına karar verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada, sanık helikopter pilotu eski Albay Murat Dağlı ve SAT üyesi eski Yüzbaşı Özay Cödel'e söz verildi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, esas hakkındaki savunmaların alınmaya başlandığı 10 Ağustos'tan bu yana sanıklara ve sanıkların avukatlarına yeterli süre verildiği için süre talebinin reddine karar verildiğini söyledi.

Sanıklara yeteri kadar süre tanındığını belirten Baştoğ, buna rağmen sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamadıklarını, müdafileriyle görüşemediklerini, bu hususta kendilerine yeniden süre tanınmasına yönelik taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Sanıkların müdafileriyle görüşmek ve esas hakkında savunmalarını hazırlamak üzere yeniden süre verilmesi talebinin reddine hükmedildiğini bildiren Baştoğ, "Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmamaları halinde, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve bu hususta uyarılmalarına oy birliğiyle karar verildi." dedi.

Sanıkların avukatı Ayten İzmirli, tarafına süre verildiğinin bildirilmediğini iddia ederek mazeretlerinin neden kabul edilmediğinin gerekçeli olarak açıklanması gerektiğini ısrarla söylemesi üzerine, sanık avukatının ısrarla aynı hususlarda konuşmaya devam etmesi ve bu şeklilde duruşma adabına aykırı davranması üzerine duruşma inzibatına uyması hususunda uyarıldı.

Ardından söz verilen sanık Dağlı, kendilerine darbe girişimi gecesi "sistemleri kapatarak uçun" diyenin Özcan Karacan olduğunu öne sürdü.

- Yeterince süre verilmesine rağmen savunma yapmak istemediler

Dağlı, " Özcan Karacan'ın buraya getirilerek ifadesinin alınmasını istiyorum. Avukatımla sadece bir defa görüştüm. Bu aşamada esas hakkında savunma yapmam mümkün değil. Avukatımla görüşmek için süre istiyorum." diye konuştu.

Sanık Cödel de savunmasının bir kısmının hazır olduğunu, avukatıyla yeterli görüşme yapamadığı için savunmasını tamamlayamadığını iddia etti. Cödel, "Adil değil, acil yargılama içinde olduğumuzu düşünüyorum. Esas hakkındaki savunmamı yapmaya hazır değilim." ifadesini kullandı.

Sanıkların savunma yapmak istememeleri üzerine Baştoğ, sanıklar Murat Dağlı ve Özay Cödel'e müdafileriyle görüşmek ve esas hakkında savunmalarını hazırlamak üzere yeterince süre verildiği, buna rağmen sanıkların esas hakkında savunma yapmak istemedikleri değerlendirilerek, Dağlı ve Cödel'in esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılmalarına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Sanıkların avukatı İzmirli de kendilerine ek süre tanınmadağı için esas hakkında savunma yapmayacağını belirtmesi üzerine, mahkeme heyeti avukatın da esas hakkında savunma yapmaktan vaçgeçtiğinin kabul edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Sanık Haldun Gülmez'in savunmasını yaptığı sırada salondakilerden biri sanığa tepki gösterdi. Bunun üzerine diğer sanıklarla bu kişi arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkanı Baştoğ'un talimatıyla izleyici dışarıya çıkartıldı.

Ara verilen duruşmaya örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen sanıklardan Haldun Gülmez'in ek savunmasıyla devam ediliyor.