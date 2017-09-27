Vali Azizoğlu'ndan milli sporcuya ödül

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ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Macaristan'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda ikinci olan milli sporcu Gökhan Seven'i altınla ödüllendirdi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'le Vali Azizoğlu'nu ziyaret eden Gökhan Seven, şampiyonada güçlü rakiplerini alt ettiğini söyledi.

Milli sporcu, 50'ye yakın ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı müsabakalarda iyi bir sonuç aldığını ifade ederek, "Daha önce 5 dünya, 6 Avrupa ve 2 de Asya şampiyonluğumun yanı sıra çok sayıda da ikincilik ve üçüncülük madalyası kazandım. Sol kolda dünya ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdığım için gururluyum. Başarılarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Vali Azizoğlu da sporcuların başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Dünya Şampiyonası'ndan aldığınız başarı ve ardından şanlı bayrağımızı spor müsabakalarında göndere çekmeniz millet olarak göğsümüzü kabarttı. Sizleri canıgönülden kutluyorum. Allah başarılarınızı daim etsin." ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, başarılı sporcuyu yarım altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.