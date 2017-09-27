Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Zonguldak yönüne giden Ayser Şenyurt'un (40) idaresindeki 74 BV 374 plakalı otomobil, Gecen köyü mevkisinde aynı yöndeki Şaban Ergün'ün yönetimindeki 67 VF 539 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Şenyurt ile aynı araçtaki Cemile Gökbayrak (54), Zeynep Karaman (57) ve Nuriye Çakmak (47) yaralandı, Lütfiye Akbaş (85) ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden ve başındaki bir yara nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenilen Akbaş'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
Akbaş'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Şaban Ergün de ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.