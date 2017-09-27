Suluova'da kuru soğanda düşük rekolte tahmini

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AMASYA (AA) - Türkiye'nin önemli kuru soğan üretim merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde azalan dönüm başına verim nedeniyle rekoltenin geçen yıla göre azalacağı tahmin ediliyor.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tacettin Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda ilçede soğan ekilen arazinin 20 bin dönümlerde olduğunu, dönüm başına verimin ise 8-10 ton civarında gerçekleştiğini söyledi.

Son yıllarda hem ekim alanının hem de verimin düştüğünü belirten Özmen, bu yıl ilçede 8 bin 500 dönüm araziye soğan ekildiğini aktardı.

Dönüm başına geçen yıl 7 ton civarında olan verimin bu yıl 4-5 tona düştüğüne işaret eden Özmen, "Dönüm başına 2 ton kadar verim kaybımız var. Soğanda geçen yıl 55 bin ton rekoltemiz vardı. Bu yıl ise rekoltenin 40 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Devam eden hasat, ekim ayının başlarında tamamlanır." dedi.

Verim kaybının zirai don, sulama yetersizliği, dolu yağışı gibi nedenleri bulunduğunu anlatan Özmen, şöyle devam etti:

"Tüm arazilerde verim kaybımız var. Bunun en büyük sebebi, bölgemizde salma sulama yapılması ve pis suyun getirdiği hastalıklardır. Verim kaybının önlenmesi ve sağlıklı üretim için kapalı sistem sulamaya mutlaka geçmek geçmek zorundayız. Ekim yapılan arazinin azalmasının başlıca nedeni ise fiyat istikrarının olmaması. Üretici, soğanın düşük fiyatla pazara gitmesi nedeniyle üretimden kaçıyor. Fiyat istikrarı ve destekleme uygulanarak soğan üretimine destek verilmesi çiftçilerimizi cesaretlendirecek, yeniden üretime dönmeleri sağlanacaktır. Çünkü arazilerimiz ve ürünlerimiz milli servettir."

Özmen, Suluova bölgesinin üretim potansiyeli ve ürün kalitesi bakımından halen piyasada söz sahibi olduğunu vurgulayarak, Suluova soğanının talep gördüğünü dile getirdi.

İlçelerinde üretilen soğanın depo ömrünin de uzun olduğunun altını çizen Özmen, "İlçemizin toprak yapısı, soğan üretimine çok uygundur. Suluova'da özellikle akşam üstü esen rüzgar, bitkilerin havalanması için çok önemli bir etkendir. Bu özellik daha kaliteli soğan elde edilmesine katkı sağlıyor. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının yüksek olması da soğanda kuru madde oranını artırdığı için bitkinin depo ömrünü uzatıyor." ifadelerini kullandı.

- Kuru soğan tarlada 40 kuruştan alıcı buluyor

Soğan üreticisi Emrah Koca da kuru soğan fiyatının geçen yıl hasat döneminde 30-40 kuruştan açılıp 10 kuruştan kapandığını anlatarak, "Bu yıl ise 70 kuruştan açıldı. Bugünlerde ise tarlada 40 kuruştan alıcı buluyor. Depoya koyacağımız soğanı 70-80 kuruşa satma beklentimiz var." diye konuştu.

Koca, 400 dönüm arazisinin 150 dönümüne soğan ektiğini belirterek, "Hastalıklar nedeniyle bu yıl verim düştü. Üreticinin en büyük sıkıntısı ise fiyattır. Zahmetini biz çekiyoruz. En çok bizim kazanmamız gerekirken aradaki komisyoncular kazanıyor. Bunun önlemesi lazım. Emeği veren ve üreten çiftçi ama bunun karşılığını fazlasıyla alan aracılar." değerlendirmesinde bulundu.