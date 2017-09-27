Antalya Film Forum finalistleri belli oldu

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ANTALYA (AA) - 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenecek Antalya Film Forum'un finalistleri belirlendi.

Festival organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22-26 Ekim'de gerçekleştirilecek forum kapsamında platformlara yüzlerce başvuru arasından seçilen finalistler, senaryo geliştirme ve projelendirme kategorilerinde yarışacak.

Bu yıl foruma seçilen projelerde dikkati çeken isimler arasında, Türk sinemasının yeni kuşak temsilcilerinden, "Babamın Kanatları" filminin yönetmeni Kıvanç Sezer, "Rauf" filminin yönetmenlerinden Soner Caner, "Annemin Şarkısı"nın yönetmeni Erol Mintaş, geçen yıl Antalya Film Forum'da "Yağmurlarda Yıkansam" filmiyle "İzleyici Ödülü" alan Gülten Taranç, geçen yıl Antalya Film Festivali'nden 3 ödülle dönen "Mavi Bisiklet"in yönetmeni Ümit Köreken ve "Adem'in Trenleri"nin senaristi İsmail Doruk bulunuyor.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve Kısa Film Work in Progress platformlarında finale kalan projeler ise 2 ve 3 Ekim'de açıklanacak.

Ödüller, 26 Ekim'de düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, foruma gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını bildirdi.

Yeni açılan bölümlere ilginin yoğun olduğunu belirten Atakan, Türkiye'den çok farklı hikayeler ve güçlü projelerin, yönetmenlerin, yapımcıların yer aldığı bir seçkinin ortaya çıktığını kaydetti.

Antalya Film Forum'un finalistleri şöyle:

- Kurmaca pitching platformu

Kargalar (Yönetmen ve Yapımcı: Erol Mintaş), Körleşme (Yönetmen: Hacı Orman, Yapımcı: Nermin Aytekin), Af (Yönetmen: Cem Özay, Yapımcı: Cem Özay), Gönül (Yönetmen: Soner Caner, Yapımcı: Bilal Bağcı), Mülksüzler (Yönetmen: Halit Eke, Yapımcı: Ziya Cemre Kutluay), 12'ye 5 Kala (Yönetmen: Gülten Taranç, Yapımcı: Gülten Taranç), Kovan (Yönetmen: Eylem Kaftan, Yapımcı: Canol Balkaya), Bir Nefes Daha (Yönetmen: Nisan Dağ, Yapımcı: Müge Özen), Cennette Ekmek Var mı? (Yönetmen: Burçak Üzen, Yapımcı: Mehmet Karaca), Küçük Şeyler (Yönetmen: Kıvanç Sezer, Yapımcı: Soner Alper).

- Belgesel pitching platformu

Arayış (Yönetmen: Alp Kamber, Yapımcı: Kamil Koç), Vargit Zamanı (Yönetmen: Orhan Tekeoğlu, Yapımcı: Nurdan Tekeoğlu), Beats-n-Pieces (Yönetmen ve Yapımcı: Ekin Çalışır), Ada (Yönetmen: Sevinç Baloğlu, Yapımcı: Su Baloğlu), Mimaroğlu (Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu, Yapımcı: Esin Uslu), 12 Yıl Sonra (Yönetmen ve Yapımcı: Tayfur Aydın).

- Work in progress (yapım aşamasında) platformu

Koç Doğdu, Balık Öldü (Yönetmen: Burak Çevik, Yapımcı: Arda Çiltepe), Kardeşler (Yönetmen: Ömür Atay, Yapımcı: Funda Ödemiş), Kelebekler (Yönetmen: Tolga Karaçelik, Yapımcı: Diloy Gülün), Siyah Atların Ölümü (Yönetmen ve Yapımcı: Ferit Karahan), Borç (Yönetmen ve Yapımcı: Vuslat Saraçoğlu), Ben de Buradayım (Yönetmen: Kıvılcım Akay, Yapımcı: Aslıhan Altuğ), Muhammed Ali (Yönetmen: Ümit Köreken, Yapımcı: Nursen Çetin Köreken), Son Çıkış (Yönetmen: Ramin Matin, Yapımcı: Emine Yıldırım), Güven (Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak, Yapımcı: Serkan Acar, Dilek Aydın), Rüzgar Tayı (Yönetmen ve Yapımcı: Sidar İnan Erçelik), Kaos (Yönetmen: Yusuf Aslanyürek, Yapımcı: Semir Aslanyürek).

- Yapımcısını arayan projeler

60 Gün/60 Days (Senarist: İsmail Doruk), Zamanımızın Bir Kahramanı (Senarist: Miraç Atabey), Kör Nokta (Senarist: Burkay Doğan), Kabil'in Çocukları (Senarist: Gülistan Acet), Lilith (Senarist: Filiz Pekşen), İstasyonlar (Senarist: Nisa Yıldırım), Madame X (Senarist: Tuğçe Aydın), Yahya'nın Katırları (Senarist: Ro Çil), Vefa (Senarist: Zeliha Doğan), Beyaz Ekmek (Senarist: Murat Eroğlu).