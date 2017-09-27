Bolu'daki FETÖ/PDY davası

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BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki (AİBÜ) yapılanmasına yönelik, haklarında dava açılan 10'u firari, 23'ü tutuklu 77 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar, tutuksuz yargılanan eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Seyfi Han, duruşma öncesinde davanın geldiği aşama hakkında sanıklara ve avukatlarına bilgilendirme yaptı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kayıtları ile hakkında ByLock kullandığı iddia edilen sanıkların GPRS kayıtlarının karşılaştırıldığı bilirkişi raporunun, HTS kayıtları bilirkişi raporunun ve Bank Asya hesap hareketlerine ilişkin bilirkişi inceleme raporlarının mahkemeye ulaştığını belirten Han, duruşma sonunda bu raporların sanıklara ulaştırılmak üzere avukatlarına teslim edileceğini kaydetti.

Han, hakında ByLock kullandığı iddia edilen 29 sanıktan 12'sinin ByLock dökümlerinin mahkemeye ulaştığını da aktararak, 17 kişinin ByLock dökümlerinin ise en geç 10 gün içinde kendilerine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Öte yandan hakkında ByLock tespiti bulunmayan 3 sanığın digital materyallerinde yapılan incelemede, cep telefonlarında ByLock kalıntılarının tespit edildiğini dile getiren Han, haklarında yeni tespit yapılan S.S.A, T.Ö. ve S.Ö'nün bu uygulamayı hangi GSM hattıyla kullandıklarının tespiti için Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarma Mücalede Şube Müdürlüğü'nden rapor istendiğini söyledi.

Duruşma, daha sonra dinlenilen tanık C.M, mahkeme başkanının sorularına ilişkin tutuklu sanık Yusuf Ziya Akpınar'ın danışman hocası olduğunu belirterek, sanığın FETÖ ile ilişkisinin bulunduğu konusunda hiçbir şey hissetmediğini belirtti.

Duruşma, mahkemeye ulaşmayan 17 kişinin ByLock kayıtlarının temin edilmesi ve avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için ertelendi.

Öte yandan, duruşma arasında 4 şüphelinin daha tahliye edildiği öğrenildi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kenan Gümüştekin'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca 8'i firari, 75 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.