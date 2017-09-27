Kestanede hasat zamanı

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SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Erfelek'te bu ürünün hasadına başlandı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi dolayısıyla bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan kestanenin hasadına başlandığını, ancak bu yıl rekoltenin düşük olacağını söyledi.

Rekoltedeki azalışın olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını belirten Koca, üreticilerin umutlarını piyasada oluşacak fiyata bağladıklarını ifade etti.

Kestanenin ilçe halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğuna işaret eden Koca, şöyle konuştu:

"Yeni bir kestane hasadı sezonuna başladık ancak ilk izlenimler rekoltede büyük düşüş olduğu yönünde. Geçen yıl yöremizde 300 ton civarında rekolte vardı. Bu yıl rekoltenin 100 ton civarında olmasını bekliyoruz. Üreticilerimiz bu nedenle umutlarını fiyata bağlamış durumda. Pazar açıldıktan sonra fiyatların ne olacağı da göreceğiz."

Koca, kestane fiyatının kilogram başına 15 liradan açılmasını beklediklerini belirterek, "Gün geçtikçe de yükseleceğini öngörüyoruz. Çünkü verim az, talep çok olacaktır. Bu durum da fiyatları yükseltecektir." dedi.































