Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Çevik ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Müvekkilinin suçsuz olduğunu ve uzun süredir tutuklu bulunduğunu ifade eden sanık avukatı, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Çevik'in, tutuklu bulunduğu süreyi değerlendirerek yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.