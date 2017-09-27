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TREDAŞ'ın yatırımları sürüyor

27 Eylül 2017 Çarşamba, 13:17

EDİRNE (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için yatırımlarını sürdürüyor.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 20 bin kilometrekare alanda, kaliteli ve sürekli hizmet için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İllerin ihtiyaçlarını öncesinden tespit eden TREDAŞ, tespitler doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket bu kapsamda, eylül ayının başı itibarıyla Edirne’nin birçok ilçe ve mahallesinde trafo değişimleri, elektrik kablolarının yer altına alınması, aydınlatma tesisinin devreye girmesi gibi çalışmalar yaptı.

Yatırımlar çerçevesinde, ilerleyen süreçte de Şükrüpaşa, Kocasinan, Abdurrahman, Talatpaşa, Karaaağaç mahallelerindeki 2012, 2014, 101, 103, 105, 136, 44, 24, 23, 22,19, 9, Şehit Ahmet Mutlu, Günaydın, Oral Onur, Büyük Göze, Dr. Saaadet Yardım, EFOD, Kalaycı İbrahim Ağa, 1. ve 2. Kuyulu, Kazım Özalp, İki Lüleli Çeşme, Cafer Tayyar Eğilmez, Hacı Kasım, Murat Bey, Murat Sever, Aydın, Hacı Arif, Sıtkı Akocak, 3. Çayır, İriş sokakları ile Hoca Ahmet Yesevi, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım, Bahriye Üçok, Kırklareli Yolu, Talatpaşa, Haşim İşcan, Prof. Dr. Süheyl Ünver, Muammer Aksoy, Ahmet Çalışkan, Bülent Alamut, Nilüfer caddelerindeki hatlar yer altına alınacak. Açelya, Mezbaha, Değirmen ve Alemdar sokaklarda ise yeni açılan çevre yolu için aydınlatma tesisi yapılacak.

TREDAŞ, Uzunköprü, Havsa ve Keşan ilçelerinde de yatırımlarını devam ettiriyor.

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