Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saatte tamamlandı.
Isınma koşularıyla başlayan, çabukluk ve topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda, iki grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışma yapıldı.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Batalla'nın tedavisine devam edildi.
Günü tek çalışma ile geçiren Bursaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.