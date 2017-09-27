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Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

27 Eylül 2017 Çarşamba, 13:18

BURSA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saatte tamamlandı.

Isınma koşularıyla başlayan, çabukluk ve topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda, iki grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışma yapıldı.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Batalla'nın tedavisine devam edildi.

Günü tek çalışma ile geçiren Bursaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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