Eski polis eşlerine ByLock gözaltısı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 6 şüpheli kadın gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla eski polis eşlerinden H.Ç, A.A, Z.Ö, E.K, S.K. ve H.Ç gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin eşleri ise FETÖ/PDY emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılarak, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmanın altıncı gününde yargılanmalarına devam ediliyor.