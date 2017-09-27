Hasta ve yakınları kitap okuyarak moral bulacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH), hasta ve yakınlarının moral bulması amacıya "İl Halk Kütüphanesi Ödünç Kitap Verme Birimi" açıldı.

BEAH ve İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla, hastanenin giriş katında hizmete giren kütüphanenin açılışında konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, kurumlarının Türkiye'de ilk kez bir devlet hastanesine kütüphane açtığını söyledi.

Kütüphanenin hasta ve yakınlarına iyi bir hizmet sunacağını anlatan Almaz, "Okumanın önemini saymakla bitiremeyiz. Bu hizmet hastalar ile kendilerine refakat eden misafirlerimize yöneliktir. Kütüphane hizmetimiz ödünç kitap verme şeklinde planlanmıştır." diye konuştu.

Almaz, hasta ve yakınlarının kütüphaneye yoğun ilgisinin olduğunu belirterek, "Daha şimdiden hastalarımız kitap istiyor. Bu da buranın verimli olacağını gösteriyor. Kütüphanemizde şimdilik 2 bin 500 kitap var. Amacımız burayı kitaplarla doldurmak. Hedefimiz bu projenin diğer hastanelerimize örnek olması." dedi.

Kütüphaneye kitap takviyesi yapacaklarını anlatan Almaz, kütüphanedeki kitapların hikaye ve roman tarzında olduğunu aktardı.

- Kütüphane ile hastalar stresten uzaklaşacak

BEAH Yönetisici Doç. Dr. Enbiya Aksakal da hasta ve yakınlarının kitap okuyarak kendilerini zihnen daha rahat hissedeceklerini söyledi.

Hastanede yaşanılan yoğun psikolojik durumları atlatmak için kitap okumanın en büyük yardımcı yöntem olduğuna dikkati çeken Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki kitapların muhteviyatı hikaye ve roman tarzı olduğu için hasta ve yakınlarının bu kitapları okuyarak stresten uzaklaşacağını düşünüyoruz. Çocuk servisi ve diğer bazı servislerimizden kitap talepleri alıyoruz. Bu talepler giderek artacaktır."

Hastane Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Orhan Delice ise kütüphaneyi hasta ve yakınlarının boş vakitleirini geçirmeleri amacıyla açtıklarını belirterek, kütüphanenin açılmasına katkılarından dolayı İl Kültür Turizim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphane hizmete girdi.