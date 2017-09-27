Malatya'da uyuşturucu operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 11 kilogram toz esrar ve bin 491 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına ilişkin çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonucu 37 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Adreslerinde yapılan aramalarda 11 kilogram toz esrar, 61 gram kubar esrar ve bin 491 adet uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli ise mahkemece tutuklandı.