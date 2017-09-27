FETÖ'nün Tekirdağ'daki "abla yapılanması" davası

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TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 şüphelinin yargılanmasına devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde oluşturulan salonda 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 4'ü tutuklu 30 sanık hakim karşısına çıktı.

Tutuksuz sanık Kevser Aktaş, savunmasında Tekirdağ'da FETÖ tarafından kurulduğu tespit edilen ve KHK ile kapatılan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne (EMAN-DER) kimsesiz çocuklara yardım etmek için üye olduğunu öne sürdü.

Derneğin yerini bile bilmediğini iddia eden Aktaş, mahkeme başkanının "Dernekte neler yapıyordunuz?" sorusu üzerine, "Allah rızası için kimsesiz çocuklara ve yoksullara yardım etmek için bu derneğe üye oldum. Dernekte cuma günleri Kur'an okunuyordu. Benden 'Huzurevindekilere yatak ve bez alacağız.' deyip yardım istediler. Birkaç defa da kimsesizler için kermes düzenlediklerini söylediler ve buna destek olmamı istediler. Ben de yemek yaptım, gelip evden aldılar. Örgütle bağlantım yoktur. Ben derneğin nerede olduğunu bile bilmiyorum." diye konuştu.

Derneğin FETÖ'ye bağlı olduğunu bilmediğini savunan Aktaş, "Bazen canım sıkılınca çarşıya gidiyordum. Çarşıda gördüğüm her kermese giriyordum. Bunlar bizim dini duygularımızı istismar ederek bizi aldattılar. Bunların böyle bir örgüt olduğunu bilseydim hayatta gitmezdim. Bunların derneklerine de üye olmazdım." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan Ayşe Akman ise derneğe "Allah rızası için" üye olduğunu ve buradaki üyelerin FETÖ ile bağlantılı olup olmadığını bilmediğini iddia ederek, "Öğrencilere yardım edecekler diye derneğe üye oldum. Bunların örgütle bağlantılı olduğunu bilseydim asla irtibat kurmaz, üye de olmazdım." dedi.

Duruşmaya ara verildi.