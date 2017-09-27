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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın zorlu bir dönemden geçtiğini hatırlattı.

Sezon başından bu yana altyapıdan çıkan gençlerle mücadele ettiklerini ifade eden Durmaz, buna bağlı olarak sportif açıdan beklenen başarıyı henüz gösteremediklerini kaydetti.

Puan almakta zorlanmalarına rağmen gençlerin gösterdiği mücadelenin önemine işaret eden Durmaz, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz sürekli çalışıyor, bu takımı bulunduğu sıkıntılı süreçten kurtarmak için mücadele veriyoruz. Bu hafta evimizde zorlu bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızla birlikte Ankaragücü maçından puan veya puanlar çıkarmaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü gençlerimize güveniyoruz."

Durmaz, taraftara da seslenerek, cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçında taraftar desteği görmek istediklerini kaydetti.