Bodrum'da deniz dibi temizliği yapılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye dalış ekibinin katılımıyla "Cevat Şakir'in İzinden Gökova Deniz Dibi Temizliği" etkinliği yapılacak.

Gökova'da 1-8 Ekim'de "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilecek çalışma öncesi 13 dalgıç, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Başkan Kocadon, buradaki konuşmasında, belediye personelinin gurur verici bir görevde gönüllü yer almasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Dalgıçların her yıl aldıkları eğitimlerle kendilerini daha çok geliştirdiğini belirten Kocadon, şunları kaydetti:

"Denizden çıkan atıklarda ilk yıllara oranla azalma olduğunu gözlemliyoruz. Bu da halkımızın artık daha bilinçli hale geldiğinin göstergesi. Amacımız yediden yetmişe herkesin çevreyi koruma bilincine sahip olmasını sağlamak. Yaz sezonu öncesinde başlattığımız deniz dibi çalışmalarını, geçtiğimiz yıldan itibaren sezon sonunda Gökova'da devam ettirdik. Bu yıl ikinci kez Gökova'da çalışmalarımızı tekrarlayacağız. Koordineli olarak hem dalış hem de temizlik ekibimiz Gökova'da görevde olacak."

Dalış ekibi kaptanı Deniz Büyüksöylemez, 2014'ten bu yana bu tür faaliyetlere gönüllü destek verdiklerini ifade etti.

Amaçlarının çocuklara ve gençlere çevreyi koruma bilincini aşılamak olduğunu vurgulayan Büyüksöylemez, "Çalışmalarımız bu çerçevede her geçen yıl büyüyerek devam etti. Kısa sürede denizlerimizde bunun olumlu sonuçlarını görme şansını yakaladık." dedi.

Öte yandan, dalış ekibinin, yaklaşık 3 yılda Bodrum Yarımadası'ndaki koylarda 75 farklı noktada deniz dibi temizliği yaptığı belirtildi.