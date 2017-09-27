Kayseri'deki 70 sanıklı FETÖ/PDY davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 17'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanıkların çokluğu nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada 10 tutuksuz sanık savunma yaptı. Sanıklardan eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, ihbar, tanık beyanları, aramalarda 1 dolar ele geçirilmesi ve bulunan örgütsel dökümanlara ilişkin ifade verdi. 10 Ağustos'ta gözaltına alındığını ve 5,5 ay cezavinde kaldığını anlatan Dengiz, bildiklerini savcılığa anlattığını söyledi.

2001-2008 yılları arasında örgütle bağının bulunduğunu belirten Dengiz, "Gizli tanıklar, oturmalara katıldığımı söylediler. Evet, 2004'ten 2008 yılına kadar oturmalara katıldım ve kimlerin bu toplantılarda yer aldığını tek tek anlattım. Oturmalara gelen ve hoca denilen kişilerin muhtaç durumda olan öğrenciler için yardım talebinde bulunmaları üzerine yardım ettim, küçük yardımlarda bulundum. Kurban da hatırlamamakla birlikte vermiş olabilirim. Himmet ve burs toplamadım." diye konuştu.

Kayseri'de GESİAD başkanlığı yaptığını da anımsatan Dengiz, "TUSKON'a karşı olmam, bu konuda yaşadığım tartışmalar ve ardından bir oturma grubunun gelip, GESİAD'da tanıtım toplantısı yapması üzerine GESİAD ve oturmalardan tamamen soğudum. 2008 yılında oturmalarda para konularının çok konuşulmaya başlaması üzerine uzaklaştım ve oturmaları bıraktım. GESİAD başkanlığını da bıraktım, üyeliğim ise 2013 yılına kadar sürdü." dedi.

2013 yılında dershane olaylarının patlaması üzerine GESİAD üyeliğini de bıraktığını aktaran Dengiz, şunları söyledi:

"Bu dönemde AK Parti İl Başkanı olarak basın açıklamalarında bulundum. Dershanelere ilişkin açıklamalarımın ardından Zaman gazetesinde aleyhime birkaç yazı çıktı. Gazete aboneliğini kestim. Cemaat tarafından AK Parti İl Başkanı yapıldığım iddiası doğru değildir. Evde dolar çıktığı söylendi. 17 tane dolar çıktı. Bunlar yeğenim Serkan'ın kına gecesinde toplanan paralar. Küçük çocuklarım toplamışlar, eşimin çantasında kalmış. Konudan haberim yoktu, daha sonra eşimden öğrendim."

Evinde bulunan örgütsel dokümanlara da değinen Dengiz, evindeki 3 kütüphanede bine yakın kitap yer aldığını söyledi. Bulunan kitapların, eşinin oturma günlerinde hocalarının verdiği ya da gazetenin dağıttığı kitaplar olabileceğini, bilgisi olmadığını öne süren Dengiz, kaset ve CD'leri de bilmediğini kaydetti.

Melikşah Üniversitesinde yaptırdıkları yurda da değinen Dengiz, isteksiz olmasına rağmen babasının da desteğiyle bu işe giriştiğini ve 900 bin lira verdiğini anlattı.

Dengiz, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yapılan bir toplantıda, bu örgütle tüm ilişkilerin kesilmesi yönündeki talebi üzerine yurt yapımı için kalan 350 bin lirayı ödemediğini kaydetti.

Sanıklardan Ekrem H. de 2013-2014 öncesi örgütün içinde bulunduğunu, gazete abonesi olduğunu, kurban bağışı yaptığını, yardım dağıttığını söyledi. Avukat olduğunu belirten Ekrem H, il örgütünün Kayseri'yi Erciyes, Melikgazi ve Kocasinan olmak üzeri üç eyalete ayırdığını anlattı.

Sanık Mehmet K. de 2002 yılında Bank Asya'da hesap açtığını ifade etti. Mahkeme başkanının, 2013 yılında bankadaki hesabında 75 bin lira para bulunduğunu, 2014 yılında 1 milyon 200 bin lira olduğunu, daha sonra bu rakamın 4-5 milyonlara çıktığını hatırlatması üzerine Mehmet K, örgütün talimatıyla para yatırmadığını iddia etti.

Duruşmaya ara verildi.