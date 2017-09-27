Bodrumlu yat işletmecileri Yunan turlarını kaldırdı

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MUĞLA (AA) - Yunan kolluk güçlerinin tekne bağlama cezasına varan keyfi tutumu karşısında ticari yatlarını bu ülkenin karasularına sokmayan Bodrumlu bazı yat işletmecileri, müşterilerini Türk kıyılarında gezdirme kararı aldı.

Marina Yatçılık'ın sahibi Aykut Uzunşimşek, Bodrum Limanı'ndaki teknesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana Yunan hükümetinin yasal olmayan tavırlarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Uluslararası sularda Türkiye'nin beyaz bayraklı bir statüde olduğunu hatırlatan Uzunşimşek, "Bu tekneleri yakalayıp ceza keserek ülkemizin bayrak rengini griye düşürdükleri takdirde, uzun sularda yük gemileri, kruvaziyeri sıkıntıya sokarak ekonomik bir yaptırım yapılacağı izlenimi hissediyoruz." diye konuştu.

Bu uygulamayı Türk turizmcileri olarak endişeyle izlediklerini vurgulayan Uzunşimşek, şunları söyledi:

"30 yıldan beri mavi tur yapıyoruz. Bu adalara yıllardır gidiyoruz ama maalesef Yunan makamları bu konuda hiçbir kanun, nizam bilmeden, her türlü konumda kendilerini haklı gören, savunan bir tutum içinde. Biz bu turları yasal belgelerle yapıyoruz. Teknenin üzerine polisi çıkıyor, eğer ceza kesmek istiyorsa da zaten her türlü kesiyor. Biz de bu cezaları ödeyip yolumuza devam ediyoruz."



Sektörden yüzlerce, binlerce insanın ekmek yediğini ifade eden Uzunşimşek, bu şartlarda bölgeye gidip turizm yapmanın kendileri için mümkün olmadığını söyledi.

Yunan teknelerinin Türkiye'ye geldiğinde böyle bir uygulama görmediğini vurgulayan Uzunşimşek, şöyle devam etti:

"Müşterilerimize Türkiye kıyılarının Yunan adalarından daha güzel olduğunu söylüyoruz. Tüm müşterilerimize de bunu tavsiye ediyoruz. Onlar da bunu kabul ediyorlar. 5 Kasım'a kadar olan Yunan turlarını iptal ettik ve turları Türk sularında yapacağız. Bizim kıyılarımızın güzel olduğunu herkes biliyor, biz de söylüyoruz. Müşterilerimizi Türk sularında da mutlu ederiz."

Bodrum'daki yat işletmecilerinden Erhan Berber de yaklaşık bir hafta önce gezi teknelerinin Yunanistan'da haklı olmayan sebeplerle bağlandığını savundu.

- "Teknemize 100 bin avro ceza kestiler"



Yunanistan'da teknelerine 100 bin avro ceza kesildiğini belirten Berber, "Turumuz devam ederken illagal şekilde charter yaptığımız söylendi. Avukatlarımız bu işle ilgili uğraşıyorlar. Bunun bir hukuki dayanağı yok. Biz bu turları hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de yapıyoruz. Bu durum inşallah en kısa sürede düzeltilir." dedi.

Teknelerinin halen Yunanistan'da demirli olduğunu söyleyen Berber, "Bu olayla ilgili kaptanımızı tutukladılar ve İstanköy (Kos) Adası'na getirdiler. Tekneye normal şartlarda denizcilik kanunlarına göre bir kaptan atamaları gerekiyor, tekne kaptansız duramaz. Bu bir risktir. Avukatımız gerekli girişimleri yaptı daha sonra da kaptanımız serbest kaldı. İki gün sonra kaptanı tekneye ulaştırdık. Şu anda da Yunanistan hükümetinden ve avukatımızdan bir cevap bekliyoruz. Hükümetimizin de bu konuda gerekli adımları atacağına inanıyoruz."

Türkiye'nin "beyaz bayrak" statüsünden "gri bayrak" statüsüne düşme riskine karşı tedbiren, Yunanistan karasularına gidecek Türk bayraklı ticari yatlara 25 Eylül 2017, düzenli sefer yapan yolcu gemilerine ise 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren liman çıkış izni verilmeyeceği açıklanmıştı.