Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları

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ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklara başladı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sahada teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan ve topla koordinasyonla devam eden antrenmanda, iki grup halinde taktik çalışma yapıldı.

Mavi-beyazlı ekip, Adanaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kulübün sportif direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftadır ligde düşüş yaşadıklarını söyledi.

Her takım gibi çıkış aradıklarını ve Adanaspor maçının da bu çıkış için bir fırsat olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Her takımın zaman zaman böyle iniş ve çıkışları olur. Beklediğimiz bir düşüşteyiz. Tam çıkışta olacakken maalesef bir düşüş yaşadık. Böyle şeyler olabiliyor. Bazı dezavantajlar üst üste eklenince durum bu oldu. Biz profesyonel bir takımız. Ağlamanın, etrafa yangın yapmanın bir anlamı yok. Bu takımı beraber kurduk, inşa ettik ve beraber devam ettireceğiz."

Demir, takımdaki düşüşün devam etmeyeceğini belirterek, "Allah'ın izniyle düşüşün bir çıkışı olacaktır. Kimsenin korkuya veya paniğe kapılmasının bir anlamı yok. Biz hocamızla bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz ve sabır istiyoruz." ifadelerini kullandı.