Muş'ta traktör sürücülerine "kurabiyeli" uyarı

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MUŞ (AA) - Muş'ta trafik ekipleri, şeker pancarı taşıyan traktör sürücülerini kurallara uymaları yönünde uyardı.

Muş Şeker Fabrikası önünde uygulama yapan trafik ekipleri, traktör sürücülerine bilgilendirici broşür dağıttı ve kurabiye ikram etti.

Trafik ekipleri, fabrika önünde sıra bekleyen sürücülerden, seyir halinde daha güvenli olmaları amacıyla römorkların arkasına reflektör takmalarını istedi.

Sürücüler ise uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, ikramlardan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Sürücülerden Ömer Güler, AA muhabirine, can güvenliği için trafik kurallarına uymak zorunda olduklarını söyledi.

Trafik ekiplerinin kendilerine kurabiye ikram ettiğini ifade eden Güler, "Bizi anlayışlı bir şekilde uyardılar. Polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Uygulamalardan çok memnunuz. Bu uyarılar olmasa kazalar daha çok olur. Burası pancar bölgesi, biz hep tonajlı gidip geliyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeliyiz." dedi.