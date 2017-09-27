Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 4 bıçak ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden silah getirilip Kayseri'de satıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda H.Y, A.O. ve Ü.M'yi yakaladı.
Zanlıların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada, biri glock marka 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 108 mermi, 6036 Sayılı Kanun'a Muhalefet kapsamına giren 4 bıçak bulundu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.