Kırklareli'de 58 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 58 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan dört ayrı grup tespit etti.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu 58 kaçak ve sığınmacı yakaladı.
Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Öte yandan kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.