"8. Van Turizm ve Seyahat Fuarı" yarın açılacak

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VAN (AA) - Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen, "Turizm ve Seyahat Fuarı" yarın açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuara, 35 ilin kültür ve turizm müdürlükleri katılacak.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100'ün üzerinde stant açılacak fuarın, Van'ın tanıtımı açısında önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda basına önemli görevler düştüğünü anlatan Aktuğ, "Van olumsuz olaylarla gündeme gelmektense yapılan güzel faaliyetlerle kentin tanıtımına katkı sunulması gerekiyor. Van doğasıyla, tarihiyle ve yaşamıyla gündeme gelmeli. Fuarımıza geçen yıl 19 il katılmıştı. Bu yıl bu sayı 35'e çıktı." dedi.

Aktuğ, daha önce fuar için Van'a gelenlerin kenti yeniden görmek amacıyla fuara bir kez daha katıldığına vurgu yaparak, "Düne kadar kültür turizm müdürleri beni arayıp, 'bizim güvenliğimizi sağlayabilecek misiniz' diye soruyorlardı. Ancak bu insanların düşüncesi Van'a geldikten sonra tamamen değişti. Bu yıl tekrar gelmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

- "Van artık bir fuar şehridir"

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise fuar hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu söyledi.

Fuarda tam anlamıyla bir Türkiye mozaiği oluşturacaklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tüm bölgelerinden gerek il kültür müdürlükleri gerek özel sektörden katılım olacak. Van artık bir fuar şehridir. Bu fuar ilin ekonomisine, tanıtımına ve markalaşmasına büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

- Anadolu Ateşi sahne alacak

Fuarda kültür ve turizm müdürlüklerinin yanı sıra belediyeler, odalar, kalkınma ajansları, oteller, acenteler ve turizm derneklerinin yöresel ürünlerin tanıtımını yapacağını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu yıl İran'dan yoğun katılım olacak. Fuarın birinci günü ödüllü, 'En Güzel Van Kedisi Yarışması' yapacağız. Fuarın ikinci gününde Anadolu Ateşi sahne alacak. Dünyaca meşhur bir grubun bu bölgeye gelmesini önemli buluyorum. Van Balığı Festivali ile inci kefalinin tanıtımını yapacağız. Fuarın dördüncü gününde gerçekleşecek Flamingo Gözlem Günü ile unutulmaz bir şölen yaşatacağız."

Güler, tüm vatandaşları yarın saat 14.00'de açılacak fuara davet etti.