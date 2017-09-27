Lexus'tan geri alım garantisi

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KAYSERİ (AA) - Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, "Oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunan Lexus’un en dikkati çeken uygulamalarından biri olarak geri alım garantisi yer alıyor. Buna göre satılan Lexus modelleri, müşteri talep ettiğinde araç kullanımına ve yılına bağlı olarak belli oranlarda marka tarafından geri alınabiliyor." dedi.

Okutur, Kayseri'de bir restorantta düzenlediği basın toplantısında, Lexus'un müşterilerine geri alım garantisi verdiğini vurguladı.

Özellikle Türkiye'de ikinci el araç piyasasında hareketliliğin yoğun olduğunun altını çizen Okutur, "Lexus’un tüm dünyada elde ettiği yüksek ikinci el değerine güvenen marka, özel hizmetleriyle de bunun altını çiziyor. Oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunan Lexus’un en dikkati çeken uygulamalarından biri olarak geri alım garantisi yer alıyor. Buna göre satılan Lexus modelleri, müşteri talep ettiğinde araç kullanımına ve yılına bağlı olarak belli oranlarda marka tarafından geri alınabiliyor. Aracın geri alınacağı günkü güncel fiyat üzerinden bir yaşındaki araç için yüzde 80, iki yaşındaki araç için yüzde 70, üç yaşındaki araç için de yüzde 60 olacak şekilde geri alım fiyatı belirleniyor. Marka konusunda müşterinin aklında hiçbir soru işareti bırakmayan Lexus, gerek hizmetleri gerekse tüm dünyada sorunsuzluk ödülleri toplayan otomobilleriyle dikkat çekiyor." diye konuştu.

Marka hakkında bilgi de veren Okutur, 1989 yılında Amerika'da kurulan Lexus'un yaklaşık 1,5 yıl önce İstanbul'da bir showroom açarak tanıtım faaliyetlerine başladığını belirtti.

Türkiye pazarında satışa sunulan hibrit modellerin ÖTV teşviğinden faydalanacak olmasıyla yoğun ilgi göreceğini de ifade eden Selim Okutur, şunları kaydetti:

"Lexus markası Türkiye’de sunduğu 7 farklı hibrit modeliyle rakiplerinden çok daha ileride olduğunu ispatlıyor. Lüks markalar içinde dünyada hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olan Lexus, ürün çeşitliliğini de her geçen gün artırmakta. Son model atağıyla birlikte Türkiye’de tüm modellerinde hibrit versiyonunu sunan tek marka olma özelliğini taşıyoruz. Bu da markamızın farkını ortaya çok güçlü bir şekilde koyuyor. Marka olarak hibrit teknolojisini kısa ve orta vadede çözüm olarak görüyoruz. Bunun yanında, hükümetimizin getirdiği vergi düzenlemesiyle 100 bin TL’ye varan vergi indirimi ile teşvik edilen hibrit modellerimiz büyük ilgi görmektedir."