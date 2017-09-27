Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 13 ayrı davada yargılanan sanıklardan 11'i, 4 yıl 8 ay 7 gün ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 13 ayrı davanın duruşmalarına, tutuklu sanıklar Saadettin Özbayrak, Muhammed Aydoğdu, Turhan Cengiz, Abdurrahman Arslan, Tahsin Akça, Halil Gül, Üzeyir Korkmaz, Ahmet Güler, Esma Çiçekci, İbrahim Poyraz, Arif Özer, Özgür Güneş ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklardan Veli Soylu, duruşmaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanan sanıklar savunma yaptı.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Turhan Cengiz'e 9 yıl, Veli Soylu'ya 9 yıl 9 ay, Abdurrahman Arslan'a 10 yıl 6 ay, Tahsin Akça'ya 9 yıl 9 ay, Üzeyir Korkmaz'a 8 yıl 3 ay, Ahmet Güler'e 8 yıl 3 ay, Arif Özer'e 9 yıl 4 ay 15 gün, Halil Gül'e 5 yıl, İbrahim Poyraz'a 6 yıl 1 ay 7 gün, Esma Çiçekçi'ye 4 yıl 8 ay 7 gün, Özgür Güneş'e 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.
Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanıklar Gül, Poyraz, Çiçekçi ve Güneş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Öte yandan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Muhammed Aydoğdu ve Saadettin Özbayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.