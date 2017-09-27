DOKA Yönetim Kurulu Toplantısı

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) 95. Yönetim Kurulu Toplantısı, Artvin Valisi Ömer Doğanay başkanlığında gerçekleştirildi.

DOKA Toplantı Salonu'nda, DOKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Vali Doğanay başkanlığında yapılan toplantıya, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı.

Doğanay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, DOKA'nın, Doğu Karadeniz bölgesine yaklaşık 10 yıldır özellikle turizm ve ekonomi alanlarında büyük hizmeti geçtiğini söyledi.

Tüm gönül ve kültür coğrafyasına Cenabıhak'tan sukunet ve sıyanet dileyen Doğanay, "Şimdiye kadar bu bölgeye çok ciddi hizmetler veren ajansımızın bundan sonra da çok daha faydalı, yararlı hizmetler vereceğine inanıyorum. Toplantıda alacağımız kararların yöremize, ülkemize ve bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıda, DOKA'nın gelecek dönemde hızlandırarak devam edeceği mali desteklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Turizme yönelik tarihi ve kültürel yapının korunarak geliştirilmesi amacıyla yıl sonuna kadar DOKA kaynakları kullanılarak teklif çağrısı ilan edilebilmesine ilişkin konu da görüşüldü.

Bu programla bölgede yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre oluşturulması vizyonuyla doğal, tarihi ve kültürel dokuya sahip alanların birer çekim merkezi olarak değerlendirilmesi ve bu alanlardan turizm amaçlı yararlanılabilmesinin hedeflendiği belirtildi.

DOKAP bölgesinde uygulanması öngörülen "Yeşil Yol Ggüzergahındaki Kültür Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı"nın, Kalkınma Bakanlığı ve DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, DOKA iş birliği ve eş güdümü çerçevesinde yürütülmesinin planlandığına dikkat çekildi.



