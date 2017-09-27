113 ülkeden 13 bin arıcı bu kongrede buluşacak

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ORDU (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresine 13 bin arıcının kayıp yaptırdığı ve kongreye 113 ülkeden katılım sağlanacağı belirtildi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'da yapılacak kongreyi arıcılık sektörünün olimpiyatları olarak gördüklerini değerlendiren Şahin, "Çünkü bu kongre oylama sonucu alınıyor. 2009 yılında Fransa'daki kongrede aday olmuştuk. Ancak kazanamamıştık. 2013 yılında Ukrayna'da yeniden aday olduk ve bu sefer kazandık. Hayalimiz olan bu kongre çok şükür ülkemizde yapılacak." diye konuştu.

Kongrenin dünyada ilk 10 prestijli kongreler içerisinde yer aldığını vurgulayan Şahin, ülke olarak 2013 yılından bu yana kongrenin hazırlıklarını yaptıklarını dile getirdi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, apiterapi, arı üretimindeki son teknoloji, dünya genelinde bal arılarındaki azalmanın nedenleri ve arı hastalıkları gibi konuların bilimsel çalışmalarla masaya yatırılacağını kaydeden Şahin, "Bu kongreye 113 ülkeden bilim insanı, sektör temsilcileri ve bal üreticilerini bir araya getirecek. Kongreye Türkiye'deki arıcılarımızla birlikte yaklaşık 13 bin kişi kayıt yaptırmış durumda. Bu da Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi tarihinde en kalabalık kongre olma hakkını kazandı." ifadelerini kullandı.

Kongreye 113 ülkeden katılım olacağı bilgisini veren Şahin, "Kongere kapsamında 190 adetten oluşan 4 bin 500 metre karelik stant alanları oluşturuldu. Bu stant alanlarından şimdiye kadar 80 ülke stant aldı. Önümüzdeki iki gün içerisinde bu standlarında dolacağını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kongrenin açılışının Gıda, Tarım ve Hayavancılık Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından yapılacağını söyleyen Şahin, "Programlarında bir aksilik olmazsa sayın başbakanımızı da kongremize davet ettik. Tüm arıcılarımızla birlikte bu bayrağın altında bu kongremizi yapacağız ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah ülkemizde ilk defa yapılacak bu kongre arıcılık sektörü adına hayırlar getirir." dedi.

Şahin, kongrenin Türkiye'de yapılması için büyük emek sarf eden ancak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski birlik başkanı Bahri Yılmaz'ı da tüm arıcılar olarak rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise yıllardır hayalini kurdukları kongreye Ordulu arıcılardan yüksek katılım beklediklerini ifade ederek, kongreye 200 üyeyle katılacaklarını, açacakları stantta bal ürünlerini sergileyeceklerini vurguladı.