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MUĞLA (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıkların savunmalarına ilişkin, "Hala nasıl pişkin, küstah gibi davranabildiklerini gördüm. Savunma yapmayarak davayı nasıl sulandırdıklarını, bir yalanın arkasına sığınarak nasıl alçaklık yapılabileceğini gördüm. Hepsi azılı birer militan, eli kanlı katiller güruhu." dedi.

Metiner, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmaya verilen arada gazetecilere, Muğla'daki davaya katılmanın gerektiğine inandığı için kente geldiğini söyledi.

Sanıkların psikolojisini görmeye geldiğini aktaran Metiner, savunmasını dinlediği birçok sanığın kendisini değil, örgütü savunduğunu vurguladı.

Örgütle bağlantılarının olmadığını söylemelerine rağmen sanıkların bilinçli şekilde örgütü savunduğunu ifade eden Metiner, örgütün, ByLock'un masumane bir şey olduğunu anlatmaya çalıştığını, iddia makamına küstah bir dille saldırıldığını bildirdi.

"Hala nasıl pişkin, küstah gibi davranabildiklerini gördüm. Savunma yapmayarak davayı nasıl sulandırdıklarını, bir yalanın arkasına sığınarak nasıl alçaklık yapılabileceğini gördüm. Hepsi azılı birer militan, eli kanlı katiller güruhu." diyen Metiner, şöyle devam etti:

"Sanıklar sanki düğüne gelmiş gibi küstahça aralarında konuşuyor, gülüşüyor, eğlenebiliyor. Oysa bunların elinde kan var. Sanıklar bilinçli olarak, alçakça ve haince örgüt propagandası yapıyor, ağız birliği ederek davayı uzatmaya çalışıyor. FETÖ denilen örgüt son derece tehlikeli. 'Ben FETÖ'cü değilim. Aldığım emir doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldım' deyip, başka argümanların arkasına sığınanların tamamını kişisel kanaatim olarak söylüyorum, FETÖ'cü olarak görüyorum çünkü hiçbir nedamet gösteriyor değiller. Bu mahkemede neyin tartışıldığını da anlamakta güçlük çekiyorum. Alacakları cezayı biliyorlar herhalde o yüzden kuyruklarını dik tutmaya çalışıyorlar. Pensilvanya'daki İblis'e de ne pahasına olursa olsun arkasında olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Bu tiyatronun bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Aziz milletimizi tahrik ediyor. Ben yüce mahkemeden bu FETÖ'cü alçakların, eli kanlı, tetikçi güruhun bir an önce cezalandırılmasını milletimiz adına talep ediyorum. Tabii ki hukuksal prosedürler devam edecektir."

Sanıkların iddia makamına saldırısına şahit olduğunu anlatan Metiner, kendini tutamayıp kendilerine tepki gösteren bir izleyiciye sanıkların sürü psikolojisiyle hep birlikte tepki gösterdiğini söyledi.

Metiner, Marmaris'e Cumhurbaşkanını öldürmeye gelen katiller güruhu olduğunu belirterek, "Başka türlü savunmalara gerek yok. Şimdi de aynı örgütsel mantıkla yalanların arkasına sığınıyorlar. Küstahlıklarına, alçaklıklarına devam ediyorlar. Bu tiyatronun bir an önce sonlandırılması lazım. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenmek istiyorum. Kemal Bey, darbenin kendine 'tiyatro' demiştin. Tiyatronun nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorsan mahkemelerden birini izlemeye gel." diye konuştu.