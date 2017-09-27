Sanatçı Barış Akarsu'nun evinden hırsızlık yapılması

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BARTIN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki evinden kişisel eşyalarının çalınmasına ilişkin yakalanarak gözaltına alınan firari zanlı tutuklandı.

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007’de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta hırsız girmesi üzerine Bartın İl Emniyet ile Amasra İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda firari şüpheli Hulusi Y. (26), Ankara’da trafik ekiplerinin yol kontrolü sırasında yakalandı.

Bartın'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Sanatçı Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınan ve 9 Eylül'de kendisine teslim edilen takılar arasında oğluna ait yüzüğün eksik olduğunu ve bunun kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Sanık Hulusi Y. ile görüştüğünü ve kendisinin söz konusu yüzüğü almadığını söylediğini dile getiren anne Akarsu, şöyle konuştu:

"Barışımın yüzüğü de çalınan takıların yanındaydı. Yüzüğü almadığını söylüyor, inkar ediyor. Sen oradaki yüzüğü nasıl görmezsin? Asla şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Maddi manevi tazminatımı da açacağım. Çaldıkları takılar arasında kızımın künyesi de vardı. Bana iade edilenler arasında o künye yoktu, bozdurup satmışlar. Oğlumun yüzüğü de o künyenin yanındaydı. Ben oğlumun en özel günlerinde parmağıma takardım. Şahısların yakalanmasına sevindim, Allah polislerimizden razı olsun ama yüzüğüm gelmediği için çok üzgünüm. Çocuğumun hatırası gelmedi, elim bomboş kaldı. Hepsinin elleri kırılsın."

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007'de ölen Barış Akarsu'nun, Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta hırsız girmiş ve evin içinde oluşturulan müze odadan Akarsu'nun kolyeleri, bileklikleri, kuru sıkı tabancaları ve yüzükleri çalınmıştı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda olayla ilgili aranan 2 kişiden Adem E, 9 Ağustos'ta tutuklanmış, zanlının çalınan kişisel eşyaları, hırsızın ailesi tarafından Akarsu'nun annesine geri verilmişti.



