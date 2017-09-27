Cep telefonuna gönderilen virüslü linkle dolandırıcılık iddiası

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İzmir'de bir kişinin cep telefonuna mesaj yoluyla virüslü link göndererek, elde ettikleri bilgilerle hesabındaki parayı Kahramanmaraş'ta bir bankadan çekmeye çalışan şahıs ile bağlantılı olduğu şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kişi, telefonuna gelen mesajdaki linki tıklayınca cep telefonu kapandı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan mağdurun banka hesabından 8 bin 500 liranın da başka hesaba havale edildiği belirlendi.

Bunun üzerine hesabı takibe alan polis, İzmir'den Kahramanmaraş'a gelerek bir banka şubesinden 8 bin 500 lirayı çekmeye çalışan İ.M'yi (20) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının ifadesi sonucu İ.Ö. de (25) Adana'da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, polis merkezine götürüldü.