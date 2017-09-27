Cezaevi firarileri polisten kaçamadı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da cezaevinden firar eden iki zanlı, polislerce yakalandı.
Narman ilçesindeki Narman Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ö.S. ile E.Y'nin cezaevinden firar etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca bu kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Jandarma, bu kişilerin kaçma ihtimali bulunan çevre ilçelerdeki güvenlik kuvvetlerine durumu bildirdi.
Harekete geçen Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de zanlılardan Ö.S'yi Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde, E.Y'yi de ilçedeki Sarı Evler semtinde yakalandı.
Zanlılar, gerekli işlemlerinin ardından Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.