KAYSERİ (AA) - Kayseri ve çevre illerdeki bağ evleri ve villalardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri ve çevre illerde son 3 ayda bağ evleri ve villalarda gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda B.Ö, K.H, F.K, S.S. ve S.K, gözaltına alındı.
Şüphelilerin çaldığı ev eşyası ve el aletleri, bir depoda bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.