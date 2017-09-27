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Organlarıyla 3 kişiyi yaşama bağlayacak

27 Eylül 2017 Çarşamba, 15:11

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 57 yaşındaki R.K'nın bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri İzmir'deki 3 hastaya nakledilecek.

Denizli Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'de yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren R.K, yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine alındı.

Hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden ve beyin ölümü gerçekleşen R.K'nın 2 böbrek ve karaciğeri ailesi tarafından bağışlandı.

Böbreklerin İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karaciğerin de İzmir Kent Hastanesine gönderildiği, buradaki uygun hastalara nakledileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek, organ bağışında bulundukları için aileye teşekkür etti.

Türkiye'de binlerce kişinin organ beklediğini ifade eden Öztürk, bu yıl Servergazi Devlet Hastanesinde 4, Denizli Devlet Hastanesinde de 2 donörden organ bağışı yapıldığını kaydetti.

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