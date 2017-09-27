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Kaçak avcılar sosyal medyada kendilerini ele verdi

27 Eylül 2017 Çarşamba, 15:13

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak avlanarak bunu sosyal medya hesaplarından paylaşan 7 kişiye, 21 bin 597 lira ceza verildi.

Bazı kişilerin kaçak olarak avladıkları üveyik, bıldırcın ve ördeklerin görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkları ihbarını alan Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirledikleri 7 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan işlem başlattı.

DKMP ekipleri, 7 kişiye usulsüz avlandıkları için 21 bin 597 lira ceza verildi.


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