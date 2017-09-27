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Mersin'de oto yıkamacıda çok sayıda silah bulundu

27 Eylül 2017 Çarşamba, 15:24

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda bir oto yıkamacıda çok sayıda ruhsatsız silah ile mühimmat ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine merkez Yenişehir İlçesi Batıkent Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, bir gaz tabancası, iki pompalı av tüfeği, 15 tabanca şarjörü, 125 fişek, bir mermi çekirdeği, 9 milimetrelik kovan ve farklı araçlara ait plakalar ele geçirildi.

İş yeri sahibi C.G. ile A.B, M.S.İ. ve V.G, gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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