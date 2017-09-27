Doğu Anadolu'da hayvancılığa destek çalışmaları

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, son 3 yılda bölgede meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlara 25 bin 213 sıvat kurulduğu bildirildi.

DAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük meralarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde olması ve burada yaşayan nüfusun büyük bölümünün geçimini hayvancılık yaparak sağlaması nedeniyle tarım ve hayvancılık alanında verilen destekle çiftçilerin yanında olunduğu belirtildi.

Meradaki hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te uygulamaya konulan projenin sürdüğü anlatılan açıklamada, projeye verilen destekle hayvanların temiz su ihtiyacının sıvatlarla karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, meraların daha etkin şekilde kullanılması amacıyla yürütülen projenin finansmanının tamamının DAP İdaresince karşılandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2015'te 9 bin 30 adet olarak başlayan sıvat dağıtımı, 2016'da 9 bin 960, 2017'de ise 6 bin 223 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu çalışmayla 3 yılda bölgedeki il ve ilçelerde 14 bin 475 sac, 10 bin 738 beton olmak üzere toplam 25 bin 213 sıvat dağıtımı yapıldı. Sac ve beton sıvatlar, DAP İdaresine bağlı illerden gelen yoğun talep üzerine il özel idareleri ve belediyeler vasıtasıyla uygun olan meralara kuruluyor."

Su problemi olan meralarda, kar ve yağmur sularının depolandığı Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti projelerine de destek sağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DAP İdaresi, 2017'de bu projelere 13 milyon lira ödenek tahsisi gerçekleştirdi. Bu yıl desteklenen 50 projeyle bugüne kadar bölge illerine toplam 166 HİS göleti kazandırıldı. Göletin gövde kısmından çıkış vanasıyla beton sıvatlara alınan suyun hayvanlara içirilmesiyle de hayvanların temiz su ihtiyacı karşılanmış oluyor."