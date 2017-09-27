Muğla'daki "hero" tişörtü soruşturması

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasına üzerinde "hero" yazılı tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü ile tişörtü temin eden ablası hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıklar hakkında istenen 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının, suç basın yoluyla işlendiği için yarı oranında artırılması istendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Güçlü ve tişörtü gönderdiği belirlenen kardeşi Bahar Güçlü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılığın çalışması sonucu elde ettiği bilgi doğrultusunda hazırlanan 4 sayfalık iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede sanıkların terör örgütü propagandası yaptığı bildirildi.

Olayın ayrıntılarına yer verilen iddianamede, şüpheli Bahar Güçlü'nün sanığa kargoyla gönderdiği ve içerisinde Türkçe karşılığı "Kahraman-kahramanlar ölümsüzdür" anlamına gelen "Hero-Heroes are Immortal" yazılı beyaz renkli tişört ve mektup bulunduğuna işaret edildi.

Tişörtün, 30 Mayıs 2017'de infaz koruma personeli tarafından Gökhan Güçlü'ye teslim edildiği aktarılan iddianamede, mektupta, "Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde kahraman yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın, sen bizim her şeyimizsin" ibarelerinin yazılı olduğuna yer verildi.

- "Örgüt mensuplarına moral vermeye elverişli bir davranış"

Sanık Güçlü'nün 13 Temmuz'da gerçekleşen davanın duruşmasına getirilirken söz konusu tişörtü giydiği, mahkeme heyetinin uyarısına rağmen tişörtü çıkarmadığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmaya konu olan tişörtün özel üretilmiş nitelikte bulunmadığını belirtseler de sanık Gökhan Güçlü'nün Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast teşebbüsü eyleminin sanıklarından olduğu, duruşmaların şehit yakınları ve katılanların yanı sıra ulusal ve uluslararası basın tarafından yoğun şekilde takip edildiği, duruşma sürecinde yaşanan herhangi bir olağan dışı olayın haber niteliği taşıdığı, gerek basın organları gerekse de sosyal medya kullanıcıları tarafından derhal haberleştirilerek kamuoyunun takdirine sunulduğu, dolayısıyla bu ortamın sanıkların kamuoyuna mesaj göndermesine ve algı yaratmasına imkan yarattığı bir gerçek olup, şüphelilerin böyle bir halin varlığından haberdar olamadıklarını düşünmek mümkün değildir."

Sanığın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz'da gerçekleştirilen silahlı terör eylemini övmeye, başta kendisi olmak üzere eylemde yer alan kişileri "kahraman" olarak nitelendirerek söz konusu eylemi teşvik etmeye, bu eylemin mağduru olan Türk milletini rencide etmeye, örgüt mensuplarına ise moral vermeye elverişli bir davranışta bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın ablası Bahar Güçlü'nün de suçta kullanılan eşyayı temin etmek suretiyle silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu için hakkında kamu davası açılmasına karar verildiği belirtildi.

İddianamede, sanıklar hakkında istenen 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının, suçun basın yoluyla işlenmiş olması nedeniyle yarı oranında artırılması istendi.

Mahkemeye getirilirken giydiği "hero" tişörtüyle gündeme gelen sanık Güçlü ve tişörtü kendisine gönderen kardeşi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame hazırlanmıştı. Ayrıca Adalet Bakanlığının açtığı adli ve idari soruşturma kapsamında Muğla E Tipi Cezaevi İkinci Müdürü ile bir idare memuru, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından da 3 infaz memuru açığa alınmıştı.